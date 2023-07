Jadalne opakowania i naczynia z odpadów roślinnych

Technologia wytwarzania jednorazowych i biodegradowalnych opakowań i naczyń z odpadów roślinnych została opracowana przez zespół badaczek z Wydziału Biotechnologii i Nauki o Żywności Politechniki Łódzkiej w składzie: dr inż. Joanna Grzelczyk, dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka i dr inż. Joanna Oracz. Metoda ta została już zgłoszona do ochrony patentowej. Co więcej, autorki ze swoją recepturą zajęły drugie miejsce w konkursie "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki" , promującym rozwiązania, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

- Nasz wynalazek wykorzystuje odpady poprodukcyjne z przemysłu olejarskiego i dodatek mąki z przemysłu zbożowego . Wytłoki z oliwek otrzymywane po pozyskaniu z nich oliwy stanowią 70-80 proc. mieszanki. Miąższ z oliwek jest problematycznym surowcem do zagospodarowania, jednak jest produktem ubocznym o wysokich walorach odżywczych . Wytłoki charakteryzują się między innymi wysokim potencjałem antyoksydacyjnym, a także zawierają cenne kwasy omega, dlatego zostały wybrane na bazę do opakowań jadalnych - mówi kierująca zespołem dr inż. Joanna Grzelczyk, cytowana w komunikacie przesłanym przez Politechnikę Łódzką.

Wykorzystanie odpadów żywnościowych do produkcji opakowań, które można zjeść, rozwiązuje kilak problemów – wskazuje badaczka. - Na rynku dostępne są co prawda jadalne opakowania jednorazowe, ale do ich produkcji stosuje się przede wszystkimi surowce stanowiące pełnowartościową żywność, a na świecie, mimo nadprodukcji żywności, nadal wiele krajów zmaga się z niedożywieniem – dodaje dr inż. Grzelczyk.