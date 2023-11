Ile CO2 mogą wchłonąć rośliny? Naukowcy policzyli to na nowo

- Rośliny pochłaniają co roku znaczną ilość dwutlenku węgla, spowalniając w ten sposób szkodliwe skutki zmian klimatycznych, ale nie jest pewne, w jakim stopniu będą kontynuować pobieranie CO2 w przyszłości – powiedział dr Jürgen Knauer z Western Sydney University, który stał na czele zespołu naukowców zaangażowanych w nowe badania. Wynika to z tego, że niektóre zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na procesy fizjologiczne regulujące sposób, w jaki rośliny przeprowadzają fotosyntezę.

Grupa Knauera opracowała nowy model do prognozowania klimatu. - Uwzględniliśmy różne aspekty. Wśród nich są chociażby takie, jak efektywnie dwutlenek węgla może przemieszczać się przez wnętrze liścia, jak rośliny dostosowują się do zmian temperatury i jak rośliny najbardziej ekonomicznie rozprowadzają składniki odżywcze w koronie. Są to trzy naprawdę ważne mechanizmy, które wpływają na zdolność rośliny do wchłaniania węgla, choć są one powszechnie ignorowane w większości światowych modeli – stwierdził dr Knauer.