Fermy zwierząt futerkowych to wylęgarnia niebezpiecznych wirusów

Naukowcy zajmujący się chorobami zakaźnymi wzywają do wprowadzenia surowszych środków bezpieczeństwa na fermach hodujących zwierzęta dla futer. Ostrzeżenia te są konsekwencją jednego z największych badań przemysłu futrzarskiego w Chinach. Naukowcy stojący za analizami znaleźli u zwierząt futerkowych szeroką gamę wirusów, które mogą zarazić człowieka, w tym nieznane dotąd patogeny. Uczeni wskazują, że fermy te mogą być pomostem między ludźmi a wirusami krążącymi wśród dzikich zwierząt i mogą doprowadzić do kolejnej pandemii. Wyniki oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "Nature".

Nowo przeprowadzone badania wskazują na duże ryzyko związane z handlem futrami zwierzęcymi. Pokazują, że zwierzęta hodowane na futra są nosicielami wirusów, które mają duży potencjał, by zapoczątkować pandemię. Fermy są doskonałym miejscem do rozwoju wirusów. Znajduje się tam dużo zwierząt, często z różnych gatunków, które trzymane są blisko siebie.

Jak wynika z nowych badań, norki okazały się być nosicielami koronawirusa typowego dla nietoperzy, podobnego do tego, który powoduje bliskowschodni zespół oddechowy, znany szerzej jako MERS. - To, że przeniósł się z nietoperzy na norki, musi być sygnałem alarmowym — mówi współautor publikacji Edward Holmes, biolog ewolucyjny z University of Sydney. W zeszłym roku Holmes był częścią zespołu, który zgłosił związek między jenotami azjatyckimi sprzedawanymi na targu w Wuhan a pandemią SARS-CoV-2.