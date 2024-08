Europejczycy żuli liście koki już w XVII wieku

Kokaina otrzymywana z liści koki zaczęła być używana w Europie już w XVII wieku, wynika z nowych analiz. Wskazuje na to zmumifikowana tkanka mózgowa dwóch osób, których szczątki znaleziono w jednej z krypt w Mediolanie. To oznacza, że narkotyk był używany w Europie 200 lat wcześniej, niż do tej pory sądzono.