DNA jest wszędzie i działa jak odcisk palca. Rodzi to poważny problem

Ostatnie dekady to ogromny postęp w wielu dziedzinach nauki. Dotyczy to też genetyki i technik odczytywania materiału genetycznego. Obecnie nawet śladowe ilości DNA znalezione w wodzie, piasku czy powietrzu wystarczą, by wyodrębnić informacje potrzebne do zidentyfikowania konkretnej osoby. Rodzi to pytania dotyczące prywatności, bo przecież każdy człowiek zostawia w otaczającym go środowisku swoje DNA.