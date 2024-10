Astronomowie odkryli planetę. Krąży wokół najbliższej Słońcu gwiazdy pojedynczej

Gwiazda Bernarda znajduje się w odległości 5,96 lat świetlnych. To bardzo blisko, jak na kosmiczne standardy. Bliżej nas, bo w odległości 4,24 roku świetlnego, znajdują się jedynie gwiazdy układu potrójnego Alfa Centaurii. Wiemy, że wokół jednej z gwiazd tego układu – Proximy Centaurii – krąży co najmniej jedna planeta. To Proxima b. Jest to planeta skalista około 17 proc. większą od Ziemi. Okrąża swoją gwiazdę co 11,2 dnia. Na orbicie Proximy Centaurii znajdują się prawdopodobnie jeszcze dwa światy - Proxima c i Proxima d, ale ich istnienie nie zostało jeszcze potwierdzone i potrzeba dalszych badań, by to dokładnie ustalić.