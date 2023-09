Antymateria reaguje na grawitację w taki sam sposób, jak zwykła materia

Niemniej jednak pomysł, że grawitacja może w różny sposób oddziaływać na antymaterię i materię, był kuszący, ponieważ mógłby potencjalnie wyjaśnić pewne kosmiczne zagadki. Gdyby tak było, to mogło by to prowadzić na przykład do przestrzennego oddzielenia materii i antymaterii we wczesnym Wszechświecie, co by wyjaśniało, dlaczego w otaczającym nas kosmosie widzimy tylko niewielką ilość antymaterii. Większość teorii przewiduje, że podczas Wielkiego Wybuchu, który dał początek Wszechświatowi, powinny powstać równe ilości materii i antymaterii.