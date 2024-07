Co doprowadziło do wyginięcia ostatniej populacji mamuta? Nowe ustalenia badaczy

Chociaż genomy mamutów analizowane w tym badaniu obejmują duży przedział czasowy, nie obejmują one ostatnich 300 lat istnienia gatunku, a to może być kluczowe w odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną wyginięcia mamutów. Autorzy badań planują zsekwencjonować skamieniałości z tego okresu i włączyć je do analiz. - To, co wydarzyło się na końcu, wciąż pozostaje zagadką. Nie wiemy, dlaczego wyginęły po 6000 lat, kiedy były w miarę w porządku, ale uważamy, że było to coś nagłego – mówi Dalén.