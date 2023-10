266 aktywnych wulkanów i ocean magmy. Nowe ustalenia dotyczące Io

Księżyc Jowisza Io wyróżnia się na tle innych księżyców Układu Słonecznego licznymi wulkanami i powierzchnią zdominowaną przez strumienie lawy. Wulkaniczna natura Io została potwierdzona w 1979 r., kiedy w jego pobliżu przeleciała sonda Voyager, przesyłając na Ziemię fotografie wulkanów i jezior lawy. Aktywność ta jest pobudzana przez potężną grawitację Jowisza, która powoduje odkształcanie się księżyca. Orbita Io wokół gazowego olbrzyma jest eliptyczna, co oznacza, że wpływ grawitacyjny Jowisza jest różny, zmieniając kształt księżyca podczas jego orbity. Amplituda tych odkształceń może wynosić nawet 100 metrów. To powoduje tarcia wewnątrz obiektu. W ich wyniku powstają ogromne ilości ciepła, które uwalniane jest właśnie poprzez aktywność wulkaniczną.

Io jest trzecim co do wielkości księżycem Jowisza i czwartym pod tym względem w całym Układzie Słonecznym. Jest nieco większy od ziemskiego Księżyca. Okrąża Jowisza w niecałe 43 godziny. To najbardziej aktywne wulkaniczne miejsce w naszym systemie planetarnym. Ale czy we wnętrzu Io znajduje się ocean magmy?