Izraelski atak na iracki reaktor

Już w 1976 roku Irak kupił od Francji atomowy reaktor typu Osiris, a następnie drugi, mniejszy, typu Isis, rzekomo dla celów badawczych. Zainstalowano je w Ośrodku Badań Atomowych w miejscowości Tuwaitha, 18 kilometrów na południe od Bagdadu. Transakcja od początku budziła zaniepokojenie Amerykanów, choć jeśli rzeczywistym celem Saddama Husajna był wojskowy program nuklearny, to pozyskiwanie zeń niezbędnego do tego plutonu bez zaalarmowania Paryża, który systematycznie kontrolował jego eksploatację, było niemal niemożliwe. Co więcej, Francuzi wyposażyli sprzęt w dodatkowe, tajne mechanizmy zapobiegawcze, o których poinformowali Amerykanów.