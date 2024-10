Voyager. Wielki ambasador ludzkości w głębinach kosmicznej nieskończoności

Po zakończeniu głównej misji sondy kontynuowały swoją podróż w kierunku granic Układu Słonecznego. Voyager 1 jako pierwszy opuścił oficjalnie nasz Układ w 2012 r., wkraczając w przestrzeń międzygwiezdną. Voyager 2 uczynił to samo w 2018 r.

Mimo że obie sondy są obecnie bardzo daleko od Ziemi, wciąż utrzymujemy z nimi kontakt. Oczywiście sygnały wysyłane przez sondy potrzebują coraz więcej czasu, aby dotrzeć do nas, ale dzięki zaawansowanej technologii komunikacyjnej jesteśmy w stanie odbierać te sygnały i analizować dane przesyłane przez Voyagery.

Jednak z każdym rokiem komunikacja staje się coraz trudniejsza. Ograniczone źródła energii na pokładzie sond powodują, że muszą one stopniowo wyłączać swoje instrumenty. Mimo to naukowcy są zdania, że będziemy w stanie utrzymywać kontakt z sondami przynajmniej do lat 30. XXI w.