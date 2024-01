Rzadkie zdjęcie z Ukrainy. Chwalą się systemem z Polski

Przypomnijmy, że opracowany w ZSRR zmodernizowany system Newa SC (polska modyfikacja oryginalnego systemu S-125 Newa, którą osadzono na podwoziu gąsienicowym), pojawił się w Ukrainie jeszcze w 2022 r. Pierwsze zdjęcia przedstawiające ten system pochodzą właśnie z tego okresu i do tej pory bardzo rzadko pojawiały się na materiałach z frontu .

Teraz Ukraińcy opublikowali nowe zdjęcie, na którym widać tylko jeden element systemu S-125 Newa SC ("SC" oznacza "samobieżny i cyfrowy"), a mianowicie kolumnę antenową do naprowadzania rakiet. Widoczna na zdjęciu kolumna jest wykorzystywana do eliminowania celów powietrznych znajdujących się na małych i bardzo małych wysokościach, a w jej skład wchodzi szereg anten i urządzeń:

Pozostałe elementy systemu S-125 Newa SC to dwubelkowa wyrzutnia 5P71 ze zmiennym kątem startu rakiety, samochód transportowo-załadowczy PR-14A na bazie ciągnika Ził 157 oraz rakiety 5W24 (W-600P).

Głównym przeznaczeniem zmodyfikowanego systemu PZR S-125 Newa SC jest niszczenie powietrznych celów na małych i skrajnie małych wysokościach. Newa w wyjątkowych przypadkach jest w stanie eliminować również cele naziemne i nawodne. Zasięg Newa SC określa się natomiast na 25 km, z kolei maksymalny pułap, na którym może operować, to 18 km.

Pierwszy zestaw S-125 Newa trafił do Polski jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, w 1969 r. Ostatni natomiast został włączony do Wojska Polskiego w 1978 r., a w latach 90. postanowiono zmodernizować pozostające w Polsce jednostki – tak powstał system Newa SC, który trafił niedawno w ręce Ukraińców i choć pojawia się na froncie rzadko, jest wykorzystywany do wykrywania i eliminowania wrogich pocisków.