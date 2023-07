Ukraińskie bestie wymierzone w niebo. S-125 Newa czeka na ruchy Rosjan

Chociaż niektórzy współcześnie określają go mianem zabytku, S-125 Newa dalej pozostaje w użyciu. Ma też całkiem bogatą historię udziału w różnych konfliktach zbrojnych. Ciekawym przykładem jego użycia jest zestrzelenie przez Armię Jugosłowiańską w marcu 1991 r. F-117, czyli amerykańskiego odrzutowego samolotu bombowego, wykonanego w technice obniżonej wykrywalności. Nie był to najłatwiejszy cel do neutralizacji. Zwłaszcza że oryginalne pociski dedykowane systemowi - 5V24 miały efektywny zasięg od 4 do 15 km i mogły razić cele lecące na wysokości od 200 m do 10 km. Samolot F117 może osiągnąć maksymalny pułap 10 km i lecieć z prędkością przekraczającą 1000 km/h, a technologia stealth sprawia, że jest trudny do wykrycia.