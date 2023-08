Rzadka broń Ukraińców. Nagranie pokazuje, jak atakuje wroga

Jak przypomina portal Militarnyi, pierwsza prezentacja zestawu Bastion-01 miała miejsce w 2009 r. i była efektem zakończenia prac nad bronią rozpoczętych rok wcześniej. Podkreślić należy jednak, że unikalna broń Ukraińców to w istocie zmodyfikowana wersja wyrzutni BM-21 Grad.

Wyposażona w 40 szyn wyrzutnia rakiet kal. 122 mm jest osadzona na podwoziu KrAZ-6322RA 6x6 o długości ok. 8,5 m. W standardowej wersji BM-21 wykorzystuje natomiast jako nośnik wyrzutni wóz Ural-375D.

Ciężarówka osiąga prędkość maksymalną ok. 80 km/h i gwarantuje ją jednostka napędowa JaMZ-238DE2, która generuje moc ponad 300 KM. Zatankowany do pełna zbiornik paliwa gwarantuje Bastionowi-01 ok. 500 km zasięgu.