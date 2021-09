Wkrótce może zabraknąć kawy. Wszystko przez pandemię

Przyszłość kawy

Zdaniem BBC, jeżeli Wietnam nie zdecyduje się na zniesienie ograniczeń pandemicznych w mieście eksportowym, to może doprowadzić to do załamania się ogólnoświatowego rynku robusty. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że Wietnamskie Stowarzyszenie Kawy i Kakao we współpracy z innymi organami handlowymi wezwały rząd Wietnamu do złagodzenia ograniczeń.