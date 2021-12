Ryba z przezroczystą głową. Naukowcy nagrali niezwykłe stworzenie

Ryba z przezroczystą głową na unikalnym nagraniu

Ostatnie z nagrań zostało wykonane w zatoce Monterey Bay na głębokości około 650 metrów w kanionie Monterey Submarine Canyon. To tutaj naukowcy zauważyli rybę z cylindrycznymi oczami, które są umieszczone w przezroczystej osłonie na szczycie głowy i mogą zmieniać pozycję z pionowej na poziomą, co umożliwia obserwowanie zarówno tego co dzieje się przed jak i nad stworzeniem. Nagranie z tego spotkania można obejrzeć poniżej.