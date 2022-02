Rosyjskie statki zmierzają w kierunku kanału La Manche. Są pod dokładną obserwacją

Krążownik rakietowy projektu 1164 Marszał Ustinow zwodowano w lutym 1982 roku, a do służby we Flocie Północnej wcielono we wrześniu 1986 roku. Jest to okręt o długości 186 m, szerokości 20,8 m i wyporności wynoszącej 12,5 tys. ton. Jego napęd stanowią 4 turbiny gazowe w układzie COGOG. W uzbrojeniu krążownika, który może poruszać się z prędkością 32 węzłów (około 60 km/h) znajduje się m.in. 16 przeciwokrętowych pocisków P-500 Bazalt, 8 wyrzutni S-300F Fort, 6 zautomatyzowanych działek AK-630 kalibru 30 mm czy 10 wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm. W jego wyposażeniu można również znaleźć śmigłowiec Kamow Ka-25.