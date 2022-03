Rosyjskie czołgi na eBay? Nietypowe oferty mają pomóc Ukrainie

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że Ukraińcy postanowili sprzedać swoje wojenne zdobycze. W serwisie aukcyjnym eBay pojawiła się m.in. oferta na w pełni działający używany czołg rosyjski T-72 . Za pojazd bojowy trzeba zapłacić ok. 400 tys. dolarów i należy osobiście odebrać go w Ukrainie.

Chociaż warto pochwalić pomysł, to jednak zdecydowanie zachęcamy do wspierania legalnych i sprawdzonych zbiórek oraz korzystanie z oficjalnych kanałów pomocy dla Ukrainy. eBay szybko kasuje pojawiające się oferty na "rosyjskie czołgi", ale to dobra okazja, by przypomnieć, że oszuści w sieci korzystają z każdej okazji, by wzbogacić się na inwazji na Ukrainę.