Rosyjski statek szpiegowski opuścił Bałtyk? "Admirał Władimirski" niedaleko Szkocji

UK Defence Journal zaznacza, że statek "Admirał Władimirski" to rosyjska jednostka należąca do klasy dużych statków naukowych znanych jako Expeditionary Oceanographic Ships (EOS). Zauważono ją w czwartek, 10 listopada w szkockiej części Moray Firth i zaobserwowano, że statek płynie powoli na Zachód. Serwis zaznaczył też, że znajdował się niedaleko brytyjskiej bazy samolotów patrolowych RAF , ale nie przekroczył granic Wielkiej Brytanii.

Wizyta "Admirała Władimirskiego" w regionie wywołała niepokój. UK Defence Journal zwraca uwagę, że statek posiada zdolność do "prowadzenia tajnych podwodnych działań rozpoznawczych". Jest też "wysoce prawdopodobne, że zostanie wykorzystany do uzupełnienia informacji wywiadowczych", które w późniejszym czasie posłużą do planowania kolejnych misji obserwacyjnych. Na razie cel wizyty "Admirała Władimirskiego" u wybrzeży Szkocji pozostaje tajemnicą, ale marynarka wojenna Wielkiej Brytanii nie spuszcza go z oczu.