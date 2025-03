Rosyjski sprzęt znika z frontu. Ekspert mówi, co się dzieje

Richard Vereker, badacz OSINT, zauważył, że w ciągu całej wojny około 25 proc. strat w rosyjskiej piechocie opancerzonej dotyczyło nowych maszyn. Jednak w lipcu te straty zaczęły gwałtownie rosnąć, osiągając szczyt w październiku i listopadzie, kiedy to 38 proc. strat dotyczyło nowych pojazdów.

Od grudnia straty nowych pojazdów zaczęły maleć, osiągając 21 proc. w lutym i 17 proc. w marcu, co jest najniższym wynikiem od początku wojny. Vereker przedstawia dwie teorie: optymistyczną, że Rosja straciła większość nowego sprzętu, oraz pesymistyczną, że Rosja wstrzymuje najlepszy sprzęt, wierząc w bliskie zwycięstwo.

UNIAN informuje również, że w rosyjskiej armii kończą się stare czołgi T-72, które nie są już produkowane, ale do niedawna stanowiły większość rosyjskiego parku czołgowego. Ich brak w statystykach strat jest wynikiem zmniejszającej się liczby tych pojazdów.

Chwile grozy rosyjskiego pilota. Cudem przeżył to lądowanie

Chwile grozy rosyjskiego pilota. Cudem przeżył to lądowanie

Ten bojowy wóz piechoty oferuje nowoczesne rozwiązania techniczne w porównaniu do swojego poprzednika. Wyposażony jest w zmodernizowany silnik UTD-29M o mocy 500 KM, co pozwala mu osiągać prędkość do 70 km/h na lądzie oraz 10 km/h podczas poruszania się po wodzie.