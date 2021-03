Rosyjski śmigłowiec Mi-35 zniszczony podczas działań w Syrii

Śmigłowiec Mi-35 należący do rosyjskiej armii został zniszczony podczas działań w Syrii. Maszyna uległa zniszczeniu podczas lądowania awaryjnego, które zostało wymuszone usterką techniczną. Zginął pilot śmigłowca, a trzy osoby zostały ranne.

Do katastrofy doszło 28 lutego w na północy Syrii, niedaleko miasta Tel Tamr, dwa kilometry od rosyjskiej bazy wojskowej.

Śmigłowiec Mi-35M jest głęboko zmodyfikowaną wersją jednego z najbardziej rozpoznawalnych śmigłowców szturmowych, czyli Mi-24. Co ciekawe Mi-35M został stworzony przede wszystkim z myślą o sprzedaży do innych krajów, jednak od 2010 trafia także do rosyjskich wojsk lądowych.