Rosyjski samolot w polskiej przestrzeni powietrznej. Jest oficjalny komunikat

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP poinformowało, że "w dniu 11 lutego 2025 roku o godz. 14.09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi RP przez samolot Su-24MR Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej". Maszyna przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej przez minutę i 12 sekund i naruszyła ją na maksymalną głębokość 6,5 km. Co wiadomo o Su-24MR?

"Lot samolotu był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Trasa lotu została natychmiast zmieniona po interwencji nawigatora Sił Zbrojnych FR. Polskie służby dyżurne nadzorujące przestrzeń powietrzną były w kontakcie ze stroną rosyjską, która potwierdziła fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz przekazała, iż doszło do niego z powodu awarii systemu nawigacyjnego samolotu Su-24MR" - wyjaśniło Dowództwo Generalne na portalu X. Dodano również, że obsada systemu obrony powietrznej RP prowadzi całodobową obserwację krajowej przestrzeni powietrznej, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Rosyjski samolot w polskiej przestrzeni powietrznej

Su-24MR to rosyjski samolot rozpoznawczy, będący wyspecjalizowaną wersją uderzeniowego Su-24. Zaprojektowany w czasach Związku Radzieckiego, stanowi odpowiedź na potrzebę prowadzenia zaawansowanego zwiadu taktycznego w trudnych warunkach pola walki. Maszyna bazuje na solidnej konstrukcji swojego pierwowzoru, zachowując jego charakterystyczną sylwetkę z podwójnym usterzeniem pionowym oraz zmienną geometrią skrzydeł, co pozwala jej na operowanie przy różnych prędkościach i wysokościach.

Su-24MR wyróżnia się przede wszystkim zaawansowanym wyposażeniem rozpoznawczym. Na pokładzie znajdują się systemy do zwiadu fotograficznego, radiotechnicznego oraz laserowego. Obejmuje to m.in. zasobniki z kamerami o wysokiej rozdzielczości, skanery podczerwieni oraz czujniki do wykrywania emisji radiowych przeciwnika. Samolot jest w stanie prowadzić zwiad zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów transmisji danych, zebrane informacje mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym do stanowisk dowodzenia.

Pomimo swojego zwiadowczego charakteru, Su-24MR może przenosić ograniczone uzbrojenie defensywne. Standardowo wyposażony jest w działko GS-6-23 kalibru 23 mm, a także może zabierać pociski rakietowe klasy powietrze-powietrze do samoobrony, takie jak R-60 lub R-73. Nie przewidziano natomiast możliwości przenoszenia ciężkiego uzbrojenia bombowego, co odróżnia go od wersji uderzeniowej.