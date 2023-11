Rosyjski pocisk przypadkowo trafił w statek. Celem był sprzęt Ukraińców

W środę 8 listopada doszło do niebezpiecznego incydentu, kiedy to cywilny statek towarowy, pływający pod liberyjską banderą, prawdopodobnie noszący nazwę Kmax Ruler, został przypadkowo trafiony przez rosyjski pocisk Ch-31, którego możliwości przybliżamy. Do zdarzenia doszło w porcie Piwdenny, położonym w pobliżu ukraińskiego miasta Odessa. Informacje na ten temat przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.