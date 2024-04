Rosyjski okręt w ogniu. Ukraińcy pokazali zdjęcia z wnętrza

Służba prasowa Głównej Dyrekcji Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowała o pożarze małego okrętu rakietowego "Sierpuchow", do którego doszło 7 kwietnia. Jednostka stanęła w płomieniach w bazie Floty Bałtyckiej w Bałtyjsku, czyli ok. 20 kilometrów od granicy z Polską. Co ciekawe, ukraiński wywiad opublikował nagranie pokazujące jedno z pomieszczeń statku, w którym wybuchł pożar. Wyjaśniamy, czym jest "Sierpuchow" i co robił w Obwodzie Królewieckim.