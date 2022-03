Rosyjscy żołnierze wpadli w zasadzkę ukraińskich rolników. Starty są poważne

Jak donosi BBC News , odważni rolnicy z Wozniesieńska, miasta na południu Ukrainy, w obwodzie mikołajowskim, wspierali ukraińską armię w trwającej dwa dni walce z Rosjanami o kontrolę nad miejscem. Gdyby Rosjanie wygrali, zyskaliby dostęp do ważnego mostu, dzięki czemu mogliby poruszać się dalej na zachód w kierunku Odessy. Most został jednak wysadzony przez Ukraińców, a wojska Putina "wypchnięte" około 100 km na wschód.

Od początku niczym niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę do sieci co jakiś czas trafiają nagrania i zdjęcia pokazujące ukraińskich rolników, zaangażowanych w obronę kraju. Są to głównie filmy pokazujące holowany przez ciągniki przejęty, rosyjski sprzęt np. transporter MT-LB, wyrzutnię rakiet TOR-M2 (cena nowej wyrzutni to około 25 mln dolarów), czy bojowy wóz BMP-1.