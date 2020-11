Rośnie liczba pozytywnych testów na koronawirusa. WHO: to wynik nieudolnego systemu

- Wiele systemów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, znajduje się obecnie pod wielką presją i są przeciążone - oceniła we wtorek (24 listopada) ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.Jej zdaniem rosnąca liczba pozytywnych testów na COVID-19 może oznaczać tylko tyle, że większość przypadków wciąż nie jest wyłapywana przez systemy śledzenia wirusa.

Jak podaje PAP, Smallwood dodała także, że poza liczbą nowych zakażeń, państwa powinny patrzeć także na inne wskaźniki tego, jak rozprzestrzenia się wirus. Kolejny ekspert WHO podkreślił też, że konieczne jest obniżenie liczby dziennych nowych zakażeń, by pojawiła się szansa na opanowanie pandemii.

W czasie tej samej konferencji regionalny dyrektor WHO Henri Kluge odniósł się też do kwestii rosyjskiej potencjalnej szczepionki na koronawirusa Sputnik V. Rosjanie mają przekazać wyniki badań klinicznych do Światowej Organizacji Zdrowia w celu oceny bezpieczeństwa ich środka medycznego. Przypominamy, że poza szczepionką Sputnik V, powstały również trzy inne szczepionki, których dystrybucja może rozpocząć się jeszcze w tym roku.