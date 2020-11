Są już trzy szczepionki na koronawirusa. Która jest najlepsza?

Szczepionka opracowywana przez firmę AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie osiągnęła poziom 70-procentowej skuteczności. To zdecydowanie gorzej niż szczepionki Pfizer i Moderny, które mogą pochwalić się 90 i 95-procentową skutecznością.

Przewagą najnowszej szczepionki jest koszt jej produkcji i wymogi dotyczące transportu i przechowywania. Szczepionka Moderny może być przechowywana w temperaturze 2-7 stopni Celsjusza przez 30 dni lub - 20 stopni przez 4 miesiące. Jedna dawka szczepionki ma kosztować od 32 do 37 dolarów. Firma jest gotowa wyprodukować o 500 mln do 1 mld dawek w 2021 roku.

Szczepionka Pfizera była pierwszą, która ukończyła wstępne testy. Składa się z dwóch zastrzyków wykonywanych w odstępie 21 dni. Jej efektywność to 90 proc. Jej minusem jest bardzo niska temperatura przechowywania: - 70 stopni Celsjusza. W zwykłej lodówce szczepionka może być przechowywana jedynie przez 5 dni. Jedna dawka szczepionki Pfizera (dwa zastrzyki) to ok. 20 dolarów.