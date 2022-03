Rosjanom nie otwierają się spadochrony? Zaskakujące doniesienia z Ukrainy

Piloci zazwyczaj korzystają z dwóch rodzajów spadochronów – spadochronów ratowniczych oraz spadochronowych systemów ratowniczych. Pierwsze z nich zaliczane są do kategorii spadochronów osobowych i służą do celów ratowniczych np. podczas awarii samolotu, gdy pilot musi się z niego katapultować. Drugi ze wspomnianych rodzajów jest wykorzystywany do ratowania całych samolotów lub ich części, zarówno z załogą jak i bez.