Rosjanie wpadli w zasadzkę. Ukraińcy przejęli amunicję

W kolumnie znajdował się m.in. most czołgowy MTU-72, który należy do grupy wozów wsparcia bojowego. Pojazd wykorzystuje podwozie czołgu podstawowego T-72 . Został wprowadzony do służby w połowie lat 70., a za jego produkcję odpowiada firma zbrojeniowa Uralwagonzawod z Niżnego Tagiłu. MTU-72 miał zastąpić starsze konstrukcje MTU-12 i MTU-20 . Załoga pojazdu składa się z dwóch osób – kierowcy i operatora mostu.

Masa bojowa pojazdu wynosi 40 ton. Po drodze osiąga on prędkość do 60 km/h, a jego zasięg wynosi 500 km. Wóz jest przeznaczony do organizowania przepraw żołnierzy przez wąskie zapory wodne, wąwozy i skarpy. Pojazd wyposażono w przęsło klasy MLC-50 o długości 20 m i nośności równej 50 t. Co ciekawe, nośność przęsła w starszej konstrukcji MTU-20 jest o 10 t większa.