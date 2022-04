Rosjanie zostawili, Ukraińcy znaleźli. Pudełka kryły cenną zawartość

Ukraiński serwis Militarnyi donosi, że żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy odkryli miejsce, w którym rosyjskie siły okupacyjne utworzyły skład amunicji. Miał on znajdować się we wsi Koroliwka w obwodzie kijowskim. W składzie było 100 pudełek z amunicją czołgową, a dokładniej mówiąc z 60 pociskami 125mm HE-FRAG 3VOF36.

Wspomniana amunicja jest wystrzeliwana z armat gładkolufowych 125 mm używanych w czołgach T-64, T-72 , T-80, M-84, T-90 i innych o podobnej konstrukcji. Może być również wykorzystywana w przypadku samobieżnej armaty przeciwpancernej 2A45. Pociski HE-FRAG-FS (ang. High Explosive Fragmentation Fin Stabilised) wykorzystywane są m.in. do zwalczania piechoty, niszczenia bunkrów, lekkich pojazdów opancerzonych oraz innych "miękkich" celów np. moździerzy czy wyrzutni rakiet .

Pociski typu 3VOF36/3OF26 produkcji radzieckiej weszły do służby w 1970 roku. Wykorzystują zapalnik 3V-21, a po ich wybuchu powstaje od 600 do 2000 fragmentów, a w przypadku nowocześniejszych pocisków nawet 2500 odłamków. Korpus pocisku jest wykonany ze stali 45Kh1 lub stali 60S2. Masa takiego pocisku to 23 kg. Jego prędkość wylotowa wynosi 850 m/s.