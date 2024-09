Rosjanie poirytowani. Tak ich sojusznik pomaga Ukrainie

Reuters zaznacza, że nie ma możliwości zweryfikowania, czy europejscy nabywcy tej amunicji odsprzedali ją Ukrainie, czy też przekazali ją jako darowiznę. Jak donosi PAP, wśród krajów europejskich, które przekazywały amunicję Ukrainie, są Włochy i Czechy . Według urzędników z tych państw oraz byłego członka kadry kierowniczej państwowej firmy Yantra India, włoskie i czeskie inicjatywy mają na celu dostarczenie amunicji spoza Unii Europejskiej. Indyjski urzędnik zaznaczył też, że Delhi monitoruje sytuację. Jednak, jak zaznaczył, Indie nie podjęły działań, by zatrzymać dostawy do Europy.

Indie i USA zacieśniły współpracę obronną i dyplomatyczną wskutek rosnącej potęgi Chin. Chociaż Indie utrzymują dobre relacje z Rosją, która jest ich głównym dostawcą broni, premiera Narendra Modi odmówił przystąpienia do zachodnich sankcji przeciwko Moskwie – informuje Reuters. Indie, jako największy importer broni na świecie, widzą w przedłużającej się wojnie w Europie możliwość rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego.

Dane pokazują, że w ciągu dwóch lat przed rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022 r., trzej najwięksi indyjski producenci amunicji – Yantra, Munitions India i Kalyani Strategic Systems – eksportowali składniki amunicji o wartości 2,8 mln dolarów do Włoch, Czech, Hiszpanii i Słowenii. Od lutego 2022 r. do lipca 2023 r. wartość ta wzrosła do 135,25 mln dolarów, obejmując gotową amunicję.