Jak już informowaliśmy, według szacunków Ukraińców Rosjanie w 2024 r. stracili dwa samoloty wczesnego ostrzegania A-50 Berijew. Do zestrzelenia pierwszego z nich doszło 14 stycznia nad Morzem Azowskim, kolejny zdarzenie miało miejsce 23 lutego. Maszyna w zmodernizowanej wersji A-50U spadła w Kraju Krasnodarskim. Oznacza to, że Moskwie pozostało ok. 6 nadających się do użytku AWACS-ów. Straty są dotkliwe, ponieważ samoloty A-50 odgrywają kluczową rolę w misjach obserwacyjnych, gromadzeniu danych o ruchach przeciwnika, czy koordynowaniu ataków przy użyciu myśliwców i dronów.