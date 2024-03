Rosjanie dopadli ukraińską kolumnę sprzętu. Nie mieli litości

Maksymalny zasięg rażenia to tutaj ok. 35 km w przypadku podstawowej amunicji i nawet 60 km w przypadku użycia pocisków wspomaganych rakietowo. Szybkostrzelność dochodzi do sześciu pocisków na minutę.

T-72 to z kolei jeden z częściej wykorzystywanych czołgów w trakcie tej wojny. Mają go na wyposażeniu obydwie armie. Był produkowany w latach 1967 - 1972 i doczekał się wielu różnych wariantów. Posiada armatę kal. 125 mm, a także dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i jeden kal. 12,7 mm. Silnik o mocy 780 KM pozwala na osiąganie prędkości maksymalnej ok. 60 km/h na drogach i do 40 km/h w terenie.