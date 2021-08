Rosja z nową bronią. Wyprodukuje ją koncern Kałasznikow

Prace nad bezzałogowymi statkami powietrznymi prowadzi należąca do Kałasznikowa firma ZALA Aero Group. Z własnej inicjatywy rozpoczęliśmy prace nad zupełnie nową modyfikacją kompleksu KUB, przeznaczoną do wdrożenia na morzu. System zainstalowany na szybkich statkach transportowo-desantowych i łodziach specjalnego przeznaczenia znacznie zwiększy ich możliwości bojowe – powiedział Nikita Chamitow, szef projektów specjalnych firmy, cytowany przez RIA Novosti. Firma poinformowała, że drony są już gotowe, by dostarczyć je wojsku.