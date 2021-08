Pożary w Turcji. Rosjanie wysłali na pomoc swoje najlepsze maszyny

Ił-76 to 4-silnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej. Jego projekt powstał w biurze konstrukcyjnymi im. Iljuszyna. Ił-76 może przewozić ładunki o masie nawet 40 ton na odległość 5 tys. kilometrów. Potrzebuje na to mniej niż 6 godzin. Maksymalna prędkość samolotu to 900 km/h. Śmigłowce Mi-8 to również konstrukcja radziecka. Helikoptery powstały w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila. Są dwusilnikowymi maszynami, które mogą poruszać się z prędkością maksymalną 250 km/h. Ich zasięg wynosi 450 km.