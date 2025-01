"Rosja ukradła projekt". Trump o broni hipersonicznej USA

Awangard zalicza się do broni HGV (Hypersonic Glide Vehicle), co oznacza, że jest to hipersoniczny pojazd szybujący, wynoszony jako ładunek międzykontynentalnej rakiety balistycznej np. UR-100NUTTH, R-36M2 czy RS-28 Sarmat. Według Rosjan pojazd może poruszać się z prędkością przekraczającą 20 Machów i wykonywać manewry unikowe, dzięki czemu jest bardzo trudny do przechwycenia przez obecne systemy obrony przeciwrakietowej. Kreml uważa, że Awangard ma zasięg ponad 6000 km, masę ok. 2000 kg i może przenosić zarówno ładunki konwencjonalne, jak i nuklearne o mocy ponad 2 megaton w przeliczeniu na TNT.