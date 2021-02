Rosja się zbroi. Do końca roku będą mieć setki nowych czołgów i BWP

Plany modernizacji robią wrażenie, lecz większość pojazdów nie będzie fabrycznie nowych, a jedynie zmodernizowanych. Dotyczy to przede wszystkim czołgów T-72B3/T-72B3M, do których standardu będą modernizowane wszystkie jednostki rosyjskiej armii.

W 2021 roku do armii ma trafić łącznie 90 wozów T-72B3/T-72B3M oraz ok. 80 T-80BWM. Planowana jest również dostawa zmodernizowanych czołgów T-90M Proryw, ale nie znamy dokładnej liczby pojazdów.

Ministerstwo obrony Rosji zapowiedziało również znaczne dostawy bojowych wozów piechoty, co ma znacząco zwiększyć siłę ognia jednostek. Na liście jest min. 120 nowych wozów BMP-3 oraz 280 pojazdów BMP-2 zmodernizowanych do wersji BMP-2M Bereżok.

Nowe jednostki mają zastąpić starsze modele do końca 2021 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do właściwych jednostek trafi 300 wozów w wersji podstawowej BTR-82A i BTR-82AM (dopasowanych do potrzeb piechoty morskiej).