Rosja rozmieszcza systemy rakietowe S-300W4 u wybrzeży Japonii. "To część ćwiczeń"

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek 1 grudnia o rozmieszczeniu kilku nowych systemów obrony przeciwrakietowej S-300W4 na Kurylach Południowych. Lokalne media precyzują, że mobilne systemy obrony powietrznej zaprojektowane m.in. do przeciwdziałania atakom balistycznym, zostały usytuowane na wyspie Iturup .

Jest to jedna z czterech wysp znajdujących się na terenie Rosji, do których od zakończenia II wojny światowej prawa rości sobie Japonia.

S-300W to rakietowy system przeciwlotniczy produkcji radzieckiej i rosyjskiej klasy ziemia-powietrze, od niskiego do wysokiego pułapu. Jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych i taktycznych rakietowych pocisków balistycznych.