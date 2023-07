Rosja. Plany wzmocnienia marynarki legły w gruzach

Rosja w czasie ataku na Ukrainę pokazała niejednokrotnie, że ich broń nie jest tak doskonała i zabójcza, jak mówi propaganda. Przykładem może być chociażby najnowszy rosyjski karabinek AK-12, którego modernizacje okazały się porażką . Również testy zmodernizowanej rosyjskiej fregaty zakończyły się niepowodzeniem , prowadząc do niebezpiecznej sytuacji przede wszystkich dla rosyjskich sił. Takich przykładów znalazłoby się znacznie więcej. Teraz do niechlubnej listy rosyjkich porażek dochodzi również projekt korwet 20386.

Korwety 20386 na papierze wyglądają świetnie i ambicją Rosji było dorównanie tym projektem amerykańskim okrętom Littoral Combat Ships. Mimo że te miały poważne problemy konstrukcyjne, to w założeniach miały one stanowić "okręty przyszłości" i wizytówkę amerykańskiej marynarki wojennej. Dla Rosji były więc wzorem, do którego warto dążyć. Korwety 20386 miały być modułowe i bardzo wszechstronne. Z założenia miały być zdolne do wykonywania różnych misji, w tym walki z okrętami podwodnymi, walki na powierzchni czy zwalczania min i obrony wybrzeża.