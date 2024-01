Rosja nie odpuszcza. Wystrzelono rakiety Kindżał

Konstrukcja mierzy ponad 7 m długości, a jej zasięg jest szacowany na aż 2 tys. km, co teoretycznie daje możliwość ostrzału całego terytorium Ukrainy. Największym zagrożeniem może być ogromna prędkość pocisku - Rosjanie chwalą się, że Kindżał leci z prędkością nawet 10 Machów, jednak w praktyce może być to nieco mniej, ok. 8 Machów. Dodatkowo najprawdopodobniej mają one możliwość wykonywania manewrów wymijających na każdym etapie lotu.