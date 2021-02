Rosja i USA potwierdzają incydent na morzu. Bombowiec zbliżył się do okrętu [Wideo]

Zobacz: Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę [Wideo]

Incydent na Morzu Czarnym

Do "bliskiego spotkania" pomiędzy bombowcem Su-24 i niszczycielem USS Donald Cook doszło zaledwie kilka dni po wpłynięciu innego amerykańskiego okrętu na Morze Czarne. Mowa o USS Porter, za sprawą którego liczba okrętów USA na tym akwenie zwiększyła się do trzech .

USS Donald Cook to niszczyciel rakietowy USA typu Arleigh Burke, należący do drugiej, zmodernizowanej serii Flight II. Su-24 to z kolei radziecki dwusilnikowy bombowiec frontowy o zmiennej geometrii skrzydeł, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Maszyna jest zdolna do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.