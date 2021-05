Okręt podwodny nowej generacji. USA nie ma wyjścia, musi go stworzyć

Zastosowanie jednostek opartych na okrętach klasy Virginia daje w przyszłości spore ograniczenia, mimo to US Navy z powodu braku alternatywy stawia dzisiaj na te jednostki, w końcu w ramach 4 transzy powstanie 10 okrętów tego typu. Oczywiście są to świetne maszyny dysponujące dwunastoma przeciwokrętowymi pociskami manewrującymi AGM-84/RGM-84/UGM-84 Harpoon bądź taką samą liczbą rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. Niestety problem może stanowić ograniczenie wynikające z operowania na głębokości do 800 metrów.