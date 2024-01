"Ropucha" ponownie w służbie. Rosja remontuje desantowiec

Oleniegorskij Gorniak jest jednym z 12 dużych okrętów desantowych typu "Ropucha" zbudowanych w Gdańskiej Stoczni Północnej. Te jednostki były wykorzystywane głównie przez marynarkę ZSRR, a następnie Rosję. Mocną stroną Ropuchy jest to, że pomimo dużych rozmiarów, jest w stanie wyładowywać załadunek i pojazdy bezpośrednio nawet na nieprzygotowanej linii brzegowej. Pokład ładunkowy ma powierzchnię ok. 600 m kwadratowych i może pomieścić ok. 20 pojazdów lub ładunek o masie 450 t.