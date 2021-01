Rok trwa tutaj 4 dni i nie ma chmur. To kolejna niezwykła egzoplaneta

Zespół astronomów z Harvard and Smithsonian's Center for Astrophysics zauważył gazowego olbrzyma oddalonego o 575 lat świetlnych od Ziemi. Egzoplaneta o nazwie WASP-62b znajduje się na niezwykle bliskiej orbicie, której pokonanie zajmuje 4,5 dnia. Nie posiada też żadnych chmur. To drugi raz w historii, kiedy naukowcy zlokalizowali bezchmurną egzoplanetę. Uważa się je za niezwykle rzadkie zjawisko. Tego typu obiekty stanowią mniej niż 7 proc. wszystkich istniejących egzoplanet.