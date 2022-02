Roboty zabiorą nam pracę? Sprawdź najbardziej zagrożone zawody

Wspominając o innych możliwościach robota stwierdził, że może on wpłynąć na światową gospodarkę, a praca fizyczna stanie się w przyszłości wyborem . Słowa Muska wpisały się tym samym w dyskusję związaną z zastępowaniem pracy ludzkiej przez roboty.

Ryzyko związane z utratą zatrudnienia można sprawdzić na stronie "Will Robots Take My Job?". Autorzy witryny oparli się na raporcie specjalistów z Uniwersytetu Oksfordzkiego z 2013 roku, w którym oszacowano prawdopodobieństwo komputeryzacji dla 702 zawodów w USA, przy użyciu klasyfikatora procesów Gaussa.