Roboty stały się rasistowskie i seksistowskie. SI nie jest tak inteligentna

Naukowcy postawili przeprowadzić eksperyment , w którym zadaniem robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję było skanowanie twarzy i podzielenie ich na kryminalistów i nie. Okazało się, że przeważnie wybierały one osoby o ciemnej karnacji .

Zaimplementowany algorytm sztucznej inteligencji został wytrenowany przez maszynowe uczenie na ogromnym zbiorze danych opartym o zdjęcia z podpisami. W późniejszej fazie testów wyszło, że roboty przejawiają zachowania nie tylko rasistowskie, ale i seksistowskie. Te drugie dotyczą niemal stałego przypisywania kobiet do zawodów związanych z opieką nad domem oraz utrzymywaniem czystości .

Najnowsze przykłady to nie jedyne, w których roboty to pokazały złe zachowania. W przeszłości sztuczna inteligencja odpowiadająca za przewidywanie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez daną osobę, częściej wskazywała na osoby czarnoskóre oraz pochodzenia latynoskiego. Przeważnie w przypadku "podejrzanych" nie było żadnych przesłanek do takiej oceny.