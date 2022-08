Robo-psy będą patrolowały bazę wojskową. Armia USA pokazuje technologię jutra

Najnowsze rozwiązania technologiczne będą testowane przy patrolowaniu jednego z najnowocześniejszych i najpilniej strzeżonych miejsc wojskowych należących do armii USA. Mowa o Cape Canaveral Space Force Station, czyli kosmodromie i poligonie rakietowym należącym do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Jest on położony na przylądku Canveral i sąsiaduje z kosmodromem NASA, lecz to nie jest to samo miejsce.