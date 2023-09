Robo-Glina na służbie. Nowojorskie metro będzie patrolował robot

Robot K5 będzie patrolował stację metra Times Square od północy do 6 rano przez okres próbny trwający dwa miesiące. Z początku jego patrole nie będą pełne, gdyż musi on zmapować wszystkie obszary stacji i na samych peronach zacznie się pojawiać się dopiero po około dwóch tygodniach służby. Jak robot przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa? Będzie monitorował zdarzenia na stacji.