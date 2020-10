Reaktor termojądrowy może być gotowy nawet 2025 roku

Jak wynika z siedmiu nowych badań, opublikowanych 29 września w Journal of Plasma Physics, reaktor kontrolowanej syntezy termojądrowej – czyli taki, który wytwarza więcej energii, niż zużywa do jej produkcji – może być gotowy w 2025 roku, donosi portal livesicence.com. Jeśli tak się rzeczywiście stanie, może to być kamień milowy w produkcji niskoemisyjnej energii.

Wizualizacja reaktora SPARC