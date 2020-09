Radziecka bomba w 4K. Zobacz nagranie testów z 1955 odświeżone przez SI [Wideo]

Radziecka bomba RDS-37 to wieloetapowe urządzenie termojądrowe wykorzystujące implozję radiacyjną. Broń miała nominalną wydajność ok. 3 megaton, ale na potrzeby testu została zmniejszona do 1,6 megatony. Mimo to w czasie testów moc wybuchu została skupiona z powrotem w dół ziemi, co doprowadziło do zniszczeń w promieniu 65 km. Efekt radzieckiego testu możecie zobaczyć, na tym odnowionym przez SI nagraniu: